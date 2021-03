Georgina Rodríguez impressiona a treinar o bumbum

A carregar o vídeo...

Georgina Rodríguez treina os glúteos

Georgina Rodríguez nunca descura os cuidados com a imagem e os treinos fazem parte do seu dia a dia.Esta quinta-feira, a namorada de Cristiano Ronaldo deixou-se filmar a praticar alguns dos seus exercícios favoritos para trabalhar os glúteos.Nas imagens, Gio surge com umas calças justas que deixam transparecer o seu bumbum tonificado.A par do desporto, a modelo espanhola tem outros cuidados, como massagens e uma alimentação equilibrada.revelou, recentemente.Veja o vídeo: