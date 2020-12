Georgina Rodríguez incendeia redes sociais e faz reflexão: “A gratidão é uma forma de viver”

Namorada de Cristiano Ronaldo posou com um body rendado.

17 dez 2020 • 12:10

Georgina Rodríguez voltou a incendiar as redes sociais. Esta quarta-feira, dia 16 de dezembro, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia em que posa com um body rendado justo ao corpo, chamando a atenção para as suas curvas escaldantes.

A imagem em que a modelo surge deitada numa cama, deixou os internautas rendidos à sua beleza. "A tua melhor fotografia", "Linda", "Um sonho de mulher", "Rainha" ou "Preciosa", são alguns dos elogios que se podem ler nos comentários da publicação.

Na reta final de um ano marcado pela pandemia de Covid-19, a musa espanhola aproveitou para refletir sobre a vida. "A gratidão é uma forma de viver, um estado de consciência, um hábito mediante o qual abrimos um espaço que nos permite reconhecer e valorizar tudo aquilo que temos, somos e exigimos. Agradecida", escreveu na legenda da fotografia.