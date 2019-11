Georgina Rodríguez: look milionário para viajar

16:26

A namorada de Cristiano Ronaldo continua a mostrar-se vaidosa e a exibir artigos luxuosos nos looks que mostra nas redes sociais.A modelo deexibiu agora um conjunto milionário que usou para viajar. A espanhola partilhou uma fotografia no Instagram, num avião, onde mostra as peças.escreveu a jovem na legenda da imagem, onde surge com um vestido acessível da marca Shein, que custa 18 euros. No entanto, a mala, os óculos de sol e os sapatos já não são tão acessíveis a todas as carteiras.A companheira do melhor jogador do mundo elegeu umas botas estilo militar da marca, que custam, e uns óculos de sol daque custam cerca de. A mala escolhida foi o artigo que mais se destacou. Gio usou umaque está à venda porGeorgina Rodríguez continua a arrancar rasgados elogios por parte dos milhares de admiradores que a seguem nas redes sociais, e a ser cada vez mais solicitada para parceiras e campanhas com marcas internacionais.