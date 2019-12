Georgina Rodríguez luta pelo corpo perfeito

Três anos é o número que liga Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo.A espanhola e o internacional português iniciaram o namoro em outubro de 2016, de forma muito discreta, com uma viagem romântica à Disneyland, em Paris, França.Quando apareceu, a bela espanhola apresentava-se de forma tímida. A silhueta curvilínea sempre deu nas vistas, mas sabe-se agora que não satisfazia os interesses da bailarina. Prova disso são as alterações constantes a que se foi submetendo desde que foi mãe de Alana Martina, de dois anos.Os fãs fazem questão de detalhar todas as intervenções a que Georgina terá sido sujeita., criticou uma seguidora., alertou outra fã. Gio parece fazer ouvidos moucos. O resultado está à vista, partilhas ousadas e provocadoras nas redes sociais, em que deixa em evidencia o peito e os lábios.