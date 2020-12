Georgina Rodríguez mostra a sua flexibilidade em vídeo surpreendente

Quando sabes para onde estás a ir, o universo abre-te o caminho".





Georgina Rodríguez surpreende com exercícios de flexibilidade

Georgina Rodríguez deixou os seguidores de queixo caído com a sua flexibilidade.A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma vídeo no Instagram onde surge a fazer uma série de exercícios que mostram a sua boa forma.A sessão decorreu no mar, a bordo do iate de luxo do futebolista.Na legenda do vídeo, a espanhola de 26 anos escreveu: "Os seguidores mostraram-se impressionados e deixaram-lhe inúmeros elogios.Veja o vídeo.