Georgina Rodríguez mostra filhos de Ronaldo a dormirem de mão dada

Mateo e Alana Martina dormem de mãos dadas

Georgina Rodríguez voltou a partilhar um momento que não passou despercebido aos seguidores que a acompanham.A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou os irmãos Mateo e Alana Martina a dormirem na cama, mas foi um detalhe que saltou à vista. Os dois estão de mãos dadas enquanto descansam., escreveu Gio na fotografia, sem esconder a emoção por ver as crianças se tornarem cada vez mais cúmplices.A fotografia derreteu os admiradores da família do craque da Juventus, que já estão habituados a que estes momentos sejam divulgados pela modelo espanhola. Georgina Rodríguez continua a mostrar-se uma mãe 'babada' , e bastante preocupada com os filhos do internacional português: Cristianinho, de nove anos, os gémeos Mateo e Eva, de dois anos e a mais nova, Alana Martina, que também completou dois anos no final do ano passado.Recentemente, Georgina Rodríguez decidiu viajar com as crianças com medo do coronavírus, deixando Itália, onde estão a viver, o pais da europa mais afetado pela doença.