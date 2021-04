Georgina Rodríguez mostra intimidade no ecrã

Georgina Rodríguez, de 27 anos, volta a valorizar-se no mundo dos negócios ao assinar um contrato milionário com a Netflix em Espanha. A revelação foi feita pela plataforma de streaming, que promete revelações bombásticas. “Este reality show será um retrato profundo e emocional da mulher por trás das fotos, das histórias e das grandes manchetes”, disse em comunicado.





Este foi, até agora, um segredo bem guardado por parte da modelo espanhola, pois há dois anos que se ouve dizer que iria ter a sua intimidade exposta numa série documental filmada ao jeito de reality show. O programa vai finalmente ver a luz do dia, no entanto, a data de estreia continua envolta em mistério. “Estou muito animada e feliz com este novo projeto. Obrigado família”, disse a modelo.