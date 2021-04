Georgina Rodríguez mostra momento divertido de Cristiano Ronaldo com os filhos

19 abr 2021 • 17:52

Esta segunda-feira, 19 de abril,surpreendeu os fãs aono qualse diverte com os filhos num parque a brincar.Na publicação, a namorada do craque portugês mostra como os gémeos, Eva e Mateo, estão crescidos a pouco tempo de completarem três anos, e também a relação carinhosa de Cristianinho com os irmãos mais novos. Recorde-se de que Georgina Rodríguez assinou um contrato milionário com a Netflix onde vai mostrar vários detalhes do seu a dia a dia num reality show. Os momentos com os filhos poderão ser retratados no 'filme' da vida da empresária, que namora com Cristiano Ronaldo há cerca de quatro anos.