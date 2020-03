Georgina Rodríguez mostra momento ternurento durante quarentena

View this post on Instagram Nosotros seguimos en casa Mamá te amo #yomequedoencasa A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Mar 16, 2020 at 11:20am PDT

De quarentena na Madeira há uma semana, Georgina Rodríguez regressou ao Instagram para partilhar um vídeo ternurento onde surge ao lado da filha, Alana Martina, de dois anos e a menina surpreende ao dizer: "Mamã, amo-te".A namorada de Cristiano Ronaldo mostra-se derretida com as palavras da filhas e os seguidores também parecem ter adorado esta partilha da modelo espanhola neste momento de quarentena.Gio aproveitou a publicação para icentivar as pessoas a permanecerem nas suas habitações. "Nós continuamos em casa".Recorde-se que a família tem estado reunida no apartamento que CR7 adquiriu recentemente no Funchal e ainda não sabe quando regressará a Turim.