Georgina Rodríguez mostra momentos com os filhos de CR7 em Madrid

Georgina Rodríguez voltou a partilhar imagens dos filhos que 'derreteram' os milhões de admiradores.A namorada de Cristiano Ronaldo está dedicada às crianças, uma vez que Ronaldo está em estágio para a Seleção Nacional em Portugal.A espanhola rumou até Madrid para ficar alojada na mansão que mantêm desde que o craque jogou no Real Madrid. Nas imagens, pode ver-se o filho mais velho do jogador, Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva e a mais nova, Alana Martina, a desfrutarem de momentos juntos, sorridentes., escreveu Gio na legenda da publicação.Mais uma vez, as novas imagens fizeram as delícias dos seguidores e valeram centenas de mensagens ternurentas na publicação de Georgina., reagiu Katia Aveiro, irmã mais nova de Cristiano Ronaldo.Dolores também reagiu com um 'emoji' de coração, deslumbrada com os netos., reagiram os fãs.