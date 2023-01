Georgina Rodríguez mostra os filhos na brincadeira e à gargalhada

O Vídeo do momento carinhoso entre as duas crianças deixou os fãs rendidos.

Georgina Rodríguez

30 jan 2023 • 12:17

Georgina Rodríguez derreteu os seguidores com um vídeo que partilhou de Bella Esmeralda, de nove meses, a rir à gargalhada do irmão Mateo, de cinco anos, que fazia brincadeiras com a espuma do banho.A modelo, de 29 anos, está atualmente a viver em Riade, na Arábia Saudita, com o parceiro Cristiano Ronaldo e os filhos.