Georgina Rodríguez mostra os momentos mais negros da família Aveiro

A primeira temporada mostrou como Gio e CR7 se apaixonaram, como é a relação da espanhola com os filhos, incluindo a sua subida repentina até à fama.



A primeira temporada mostrou como Gio e CR7 se apaixonaram, como é a relação da espanhola com os filhos, incluindo a sua subida repentina até à fama.

e, apesar da mãe já ter falado brevemente sobre o assunto, é na série que vai ao fundo da questão. Sem dúvida, um dos momentos mais negros da família Aveiro.



"Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida em instantes. Um pedaço do meu coração voou e eu perguntei-me como seguir em frente. A resposta estava mais perto do que pensava. Olhei nos olhos dos meus filhos e ali vi a única maneira de fazer isto, estando todos unidos", recordou a companheira do craque português.



'Soy Georgina' não terá só dor e lágrimas, também promete ajudar mulheres que passaram pelo mesmo. Vai ser possível ver a visita que Georgina fez ao Santuário de Fátima, de modo a revelar como a fé foi importante para a ajudar.



Atualmente, o casal, juntamente com os filhos, vivem na Arábia Saudita e a companheira é requisitada para participar em eventos pagos a peso de ouro.



Apesar de se mostrarem adaptados às novas rotinas, a verdade é que, em Riade, CR7 e Gio acabam por estar mais isolados, longe da família e dos amigos e também dos locais onde tudo acontece, como por exemplo 'The Best' da FIFA, cujo troféu principal foi conquistado por Messi.



A segunda temporada de 'Soy Georgina' promete ser mais um sucessso.





