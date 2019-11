Georgina Rodriguez mostra resultado após cirurgia

Uma nova fotografia, publicada por Georgina Rodríguez, não deixou margem para dúvidas. Há muito que se especulava que a espanhola tinha voltado a aumentar o peito e agora a namorada de Cristiano Ronaldo decidiu mostrar o resultado da cirurgia ao surgir com um decote revelador. Na imagem, é visível que o decote de Gio está muito mais volumoso do que no passado, confirmando que recorreu à estética para melhorar as curvas.Segundo o CM apurou, Georgina, que já tinha colocado implantes de silicone há vários anos, estava descontente com as alterações no corpo depois de ter sido mãe de Alana Martina, há dois anos, e decidiu fazer um retoque.As novas curvas foram exibidas durante a produção para uma marca de roupa desportiva, na qual a espanhola surge sensual e confiante.Gio dedica-se cada vez mais a produções sensuais, depois de o seu sucesso no Instagram – onde conta com mais de 14 milhões de seguidores – lhe ter valido vários contratos publicitários. Em Itália, onde rapidamente se tornou um fenómeno de sucesso – a musa de CR7 é requisitada para várias campanhas em que a sua beleza está em evidência.Georgina soma e segue.Nos últimos tempos, Georgina Rodríguez tem recebido ameaças de morte e o caso foi mesmo denunciado publicamente pela irmã da espanhola, Ivana. A escalada de violência nas mensagens recebidas pela espanhola tem preocupado Cristiano Ronaldo, que terá reforçado a segurança da família, que anda sempre vigiada com pelo menos dois guarda-costas.Apesar das preocupações com questões de segurança, a verdade é que em Itália o casal tem levado uma vida muito tranquila. O craque e a companheira vivem numa casa inserida num condomínio com vigilância muito apertada. É lá que Georgina passa a maior parte do tempo com os filhos do jogador.Dolores e Georgina já estiveram de costas voltadas, mas fizeram entretanto as pazes e, apesar de o ambiente não ser o melhor, convivem pacificamente. No entanto, a mãe de CR7 passa pouco tempo em Itália.