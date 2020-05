Georgina Rodríguez mostra-se a brincar com os filhos no 'parque de diversões' da casa de Turim

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez dança com Mateo em momento de ternura

É em casa, em Turim, quese mantém com os filhos ao longo das últimas semanas. Enquanto Cristiano Ronaldo regressa aos treinos ao serviço da Juventus, a modelo espanhola mostra-se dedicada às crianças da família, Mateo, Eva e Alana Martina., há brincadeiras novas todos os dias como é visivel no vídeo que partilhou nas redes sociais.Entre gargalhadas, Gio mostra-se abraçada a Mateo a dançar a música 'Um Mundo Ideal', do filme 'Aladino'. Um momento de ternura que evidencia a cumplicidade da namorada de CR7 com o menino.Também Alana Martina e Eva surgem a brincar e pedem atenção à "mamã".Recorde-se que Gio regressou a Itália com Ronaldo há cerca de duas semanas para o craque retomar os compromissos profissionais.