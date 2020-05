Georgina Rodríguez mostra-se a saltar no sofá com os filhos de Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez mostra momento divertido com os filhos

Georgina Rodríguez voltou a partilhar um momento com Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, e a mais nova da família, Alana Martina.A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou uma brincadeira com os filhos de CR7 onde, em cima do sofá, todos cantam e saltam, divertidos.Cristiano Ronaldo também não resistiu a partilhar uma fotografia do mesmo momento onde mostra a companheira com as crianças no sofá e revelou-se mais uma vez encantado com a família:, escreveu o craque da Juventus junto da imagem ternurenta.

Os momentos em família fazem as delícias dos seguidores do casal,A espanhola continua a mostrar-se uma mãe dedicada. Recentemente, também seAlém disso, também partilhouMais recentemente, Georgina também se fotografou a fazer tranças ao internacional português no cabelo.