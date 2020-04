Georgina Rodríguez mostra-se de lingerie vermelha e com decote explosivo na quarentena

Georgina Rodríguez surpreende de lingerie

Georgina mostra-se a trocar mimos com Mateo

Georgina Rodríguez surpreendeu os fãs na manhã desta quarta-feira, ao contar que ia fazer um bolo de uma forma reveladora., escreveu, junto a uma fotografia onde surge com um decote revelador vestida de lingerie vermelha.Os seguidores não resistiram mais uma vez à ousadia da namorada de Cristiano Ronaldo, que mesmo na quarentena continua a mostrar-se sensual.Recentemente, a companheira do craque da Juventus também partilhou as saudades que sente estar junto da natureza, neste período difícil que atravessamos devido ao surto de coronavírus, com uma imagem onde mostra as curvas de sonho. Além dos momentos sensuais, os momentos em família também têm sido partilhados com os admiradores. Georgina não resiste a mostrar os momentos ternurentos com os filhos