Georgina Rodríguez mostra-se em casa mas longe de Cristiano Ronaldo

regressou, na última quarta-feira, a Turim, Itália, depois de ter cumprido o primeiro dia de isolamento na Cidade do Futebol.O jogador, que testou positivo à Covid-19, está agora na sua moradia de luxo em Turim [o craque tem duas casas interligadas] e já publicou a primeira fotografia em casa, a assistir ao jogo da Seleção frente à Suécia.Esta quinta-feira foi a vez de Gio revelar uma foto em que se pode ver, pela decoração do espaço, que está na mesma casa que Cristiano Ronaldo, no entanto na imagem não há sinal de CR7, mostrando que os dois estão em espaços distintos.Até ao momento, ainda não se sabe se a espanhola ou os quatro filhos do jogador já foram sujeitos a testes de despiste ao vírus. A família não estava com Ronaldo há cerca de uma semana, altura em que o futebolista português se juntou ao estágio da Seleção.