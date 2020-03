Georgina Rodríguez mostra-se encantada com a ilha da Madeira

10 mar 2020 • 18:53

Georgina Rodriguez na Madeira

Cristiano Ronaldo chegou esta segunda-feira, dia 9 de março, à ilha da Madeira na companhia de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos para ir visitar Dolores Aveiro, que sofreu um AVC na semana passada.Esta terça-feira, dia 10, a modelo mostrou-se a apanhar no sol na companhia do filho mais velho do craque português, Cristianinho. Na imagem publicada, Gio demonstrou que estava contente por estar a visitar a terra natal do seu amado.Recorde-se que o clã Aveiro está reunido na ilha da Madeira para acompanhar o estado de saúde de Dolores Aveiro que tem alta prevista para esta semana.