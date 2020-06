Georgina Rodríguez mostra-se sensual durante passeio de barco com Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo e Georgina vão passear de barco em Viareggio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram o calor para desfrutar de um passeio de barco, em Viareggio, em Itália.A namorada do craque da Juventus partilhou imagens durante o momento e ainda aproveitou para mostrar a sua sensualidade como já é habitual.A modelo espanhola de 26 anos posou no barco e ainda se mostrou agarrada a uma bóia em alto mar, com um fato de banho azul que lhe realçou as curvas., escreveu Gio, radiante por partilhar mais um momento romântico com o jogador.Recentemente, Georgina Rodríguez 'derreteu' os milhões de seguidoresao lado dos filhos do internacional português.