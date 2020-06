Georgina Rodríguez oferece anel de diamantes a irmã

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez dança com Mateo em momento de ternura

Georgina Rodríguez foi impossibilitada de marcar presença no 28º aniversário da irmã Ivana, que vive em Espanha. Contudo, a namorada de CR7 não olhou a gastos para a surpreender e ofereceu-lhe um presente de luxo. Tal como Gio também Ivana assume uma paixão por joias e foi brindada com um anel de luxo durante uma visita recente a Turim.Segundo o que o CM apurou, a oferta de Gio é uma peça de alta joalharia com duas pedras preciosas. A mais escura é uma ametista, uma variedade violeta ou púrpura do quartzo, com pequenos diamantes à volta. A outra pedra do anel é um diamante branco. O valor destas pedras preciosas ronda os 25 mil euros, mas este é apenas um valor base, que aumenta, e muito, consoante a marca da peça.No Instagram, Ivana fez questão de exibir o vistoso anel com diversas fotografias e na legenda agradeceu a surpresa da irmã. "Adoro, obrigada", escreveu, acrescentando alguns hashtags como: "prenda de aniversário" e "os meus 28 anos".Desde que assumiu a relação com Ronaldo, Gio tem aumentado a sua coleção de joias. Além dos anéis de diamantes e safira também dispões de colares e relógios de luxo.