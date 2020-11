Georgina Rodríguez: “Os trabalhos têm sido feitos com muita precaução”

Georgina Rodríguez

Mesmo em tempos de pandemia, Georgina Rodríguez está imparável no que toca à carreira como modelo. A namorada de Cristiano Ronaldo tem marcado presença em desfiles e eventos de moda importantes, mas também é cada vez mais requisitada para ser o rosto de campanhas publicitárias e protagonizar produções para revistas da especialidade. Gio admite que não é fácil, mas cumpre todas as normas de segurança recomendadas.", disse, em entrevista à revista ‘Vogue’ do Brasil.Para garantir que está sempre impecável para qualquer trabalho, a modelo de 26 anos não descura os cuidados com a imagem. "", brincou.À margem do trabalho, Gio também se tem dedicado às causas solidárias. "", partilhou, revelando que nos últimos meses doou, por exemplo, alimentos e brinquedos.