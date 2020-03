Georgina Rodríguez ostenta joias milionárias

A carregar o vídeo ...

A fortuna secreta de Georgina Rodríguez

Antes de sair de Itália, no jato privado do craque português, Gio mostrou-se pronta para viajar mas houve um aspeto que se destacou: as joias de luxo que ostentava.Recorde-se de que Cristiano Ronaldo ofereceu este anel a Georgina Rodríguez em 2018. A espanhola ainda usou três pulseiras da Cartier, com o valor de seis mil euros cada.Além das joias de luxo, a musa de CR7 mostrou ser fã de malas, ao levar uma da marca Balenciaga e outra da famosa marca Christian Dior.