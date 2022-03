Georgina Rodríguez prepara chegada dos gémeos Namorada de Ronaldo já tem o quarto pronto, e mostrou os berços e as espreguiçadeiras dos bebés.

Georgina Rodríguez já conta os dias para a chegada dos filhos gémeos, um menino e uma menina. Este fim de semana partilhou com os seguidores que já tem o quarto pronto, e mostrou os berços e as espreguiçadeiras dos bebés, ofertas de uma marca.



À margem dos preparativos para a chegada dos novos membros da família, a modelo espanhola passou o fim de semana inteiramente dedicada aos filhos, Cristianinho, de 11 anos, e Eva, Mateo e Alana, de quatro, já que Cristiano Ronaldo esteve fora devido a compromissos com a Seleção Nacional. Além de trabalhos manuais, em casa, estiveram a assistir a um jogo de Cristianinho.

