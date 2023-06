Georgina Rodríguez processa ex-colega

Em abril deste ano, Bone fez vários vídeos que publicou nas redes sociais a falar sobre o passado de Gio. Nos referidos vídeos, garantiu que Gio não conheceu CR7 na loja da Gucci, tal como é propalado, mas sim na Discoteca Opium, onde "se reservaram quartos privados para festas exclusivas de jogadores de futebol e celebridades".



"Foi aí que o Cristiano conheceu a Georgina", afirmou Bone, referindo a existência de uma "conspiração" que coloca "Georgina na boutique Gucci" para " limpar a sua imagem e assim poderem dizer que se conheceram na loja".



Como seria de prever, Gio não gostou do ataque e agora riposta com um processo milionário e ao qual Pablo Bone já reagiu:

Através do TikTok, Pablo Bone partilhou dois vídeos onde ‘contou tudo’ sobre o processo colocado por Georgina Rodríguez: "Georgina denunciou-me por vos contar toda a verdade (...) Foi-me recomendado que não dê muitos detalhes. E os motivos são difamação, mais concretamente por tê-la caluniado, e delito contra direito da própria imagem. Reclama por danos e prejuízos uma indemnização estratosférica". Todavia, nesta recente publicação, Pablo Bone garante também: "Não tenho medo de enfrentar a realidade, porque tudo o que disse foi de verdade".



Entretanto, numa entrevista para a edição ' Georgina Rodríguez vai processar o tik toker Pablo Bone, que se apresentou como seu ex-colega enquanto trabalhava como lojista na Gucci, e que há alguns meses fez uma série de declarações polémicas sobre a companheira do craque português.Em abril deste ano, Bone fez vários vídeos que publicou nas redes sociais a falar sobre o passado de Gio. Nos referidos vídeos, garantiu que Gio não conheceu CR7 na loja da Gucci, tal como é propalado, mas sim na Discoteca Opium, onde, afirmou Bone, referindo a existência de uma" que coloca" para "Como seria de prever, Gio não gostou do ataque e agora riposta com um processo milionário e ao qual Pablo Bone já reagiu:Através do TikTok, Pablo Bone partilhou dois vídeos onde ‘contou tudo’ sobre o processo colocado por Georgina Rodríguez: "". Todavia, nesta recente publicação, Pablo Bone garante também: "".Entretanto, numa entrevista para a edição '

Harpers Bazaar Arabia', Georgina Rodríguez reconheceu que há certas coisas dos tempos em que não namorava com o craque de que sente muita falta.



"É das pequenas coisas que sentes falta. Poder sentar num banco na rua ou ir ao parque com os teus filhos sem sentir que nos estão a observar e a fotografar", desabafou.



A entrevista é acompanhada por uma sessão fotográfica onde Gio se mostra orgulhosa do seu gosto pela moda, mas esconde as suas curvas. Nas fotos que acompanham a entrevista, as habituais poses sensuais da companheira de Ronaldo foram substituídas por imagens com o corpo coberto, destacando-se apenas o seu rosto e a maquilhagem, de acordo com as linhas da publicação nos países árabes.