Georgina Rodríguez protege filhos das ameaças

Namorada de Cristiano Ronaldo está assustada com as constantes mensagens de ódio que recebe. Tem tentado resguardar as crianças nas redes sociais e evita partilhar a sua localização.

Cristiano Ronaldo com Georgina Rodriguez e os seus quatro filhos: o mais velho, Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo e a mais nova, Alana Martina

Foto: Direitos Reservados

16:00

Vânia Nunes

As ameaças que recebe constantemente têm feito com que Georgina Rodríguez mude alguns dos seus hábitos. Apesar de se esforçar por desvalorizar as mensagens negativas que recebe através das redes sociais, nem sempre consegue. Principalmente, quando envolvem a filha,Por isso, tem optado por fazer menos publicações com as crianças e evita identificar a sua localização exata nas redes sociais. Para alimentar o Instagram, que já é seguido por mais de 14 milhões de pessoas, divulga imagens de produções fotográficas que faz ou outras que envolvam compromissos publicitários.Apesar de Gio se manter discreta quanto a este assunto, a irmã, Ivana, que viaja regularmente para sua casa em Itália, denunciou a indignação da família no Instagram. E acabou por revelar que a vida que ambas levam causaa quem as segue, o que lhes vale insultos, críticas e ameaças de morte., partilhou, num longo texto em que falou sempre no plural, sublinhando sempre a "inveja" que a tem prejudicado a si e a Georgina Rodríguez.A cunhada de Cristiano Ronaldo acabou por recriminar as pessoas que desejam, nomeadamente