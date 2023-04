Georgina Rodríguez reage aos rumores sobre crise na relação

A relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem estado nas bocas do mundo, devido às recentes notícias sobre uma alegada 'crise' no namoro Gio decidiu, por fim, reagir ao rumores que a imprensa internacional tem vindo a alimentar.A modelo partilhou nas redes sociais uma fotografia do céu com parte da música 'Si Yo Muero', de Romeo Santos: "O invejoso inventa o boato, o mexeriqueiro espalha-o, o idiota acredita".

Recentemente, uma testemunha revelou ao jornalista Abel Planelles que o casal protagonizou uma "discussão monumental" à entrada num avião particular.



Relembre-se que foi divulgado que Georgina Rodríguez recebia 2.000 euros por mês de mesada de um ex-namorado antes de conhecer CR7.