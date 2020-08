Georgina Rodríguez recebe convite para voltar à TV

Georgina Rodríguez pode estar de volta à antena italiana. Após se ter estreado como apresentadora no festival da canção de Itália, Sanremo, em fevereiro, a namorada de CR7 recebeu uma nova proposta para apresentar o programa ‘Tiki Taka’ ao lado de Piero Chiambretti.

Trata-se de um programa desportivo, em que a modelo espanhola foi chamada para substituir Wanda Nara, mulher e agente de Mauro Icardi, que atualmente alinha pelo PSG.

Uma proposta que está a dar muito que falar na imprensa internacional e que desperta a rivalidade entre as duas modelos, que se destacam pela sua ousadia e sensualidade.

Segundo a revista ‘Chi’, Cristiano Ronaldo terá aconselhado a companheira a, caso aceite a proposta, não comentar futebol.

Durante a permanência de Wanda Nara no programa, a mulher do jogador envolveu-se em várias polémicas com comentários sobre jogadores, uma situação que o internacional português quer evitar.

Georgina estará a analisar a proposta, faltando uma resposta final sobre o assunto.

Desde que assumiu a relação com Ronaldo, Gio tem conquistado cada vez mais destaque na imprensa internacional. Além da carreira como modelo, poderá apostar no futuro na televisão.