Georgina Rodríguez recebe mimos do filho de Ronaldo: "Mamã amo-te"

Georgina Rodríguez voltou a captar as atenções ao revelar mais um momento com os filhos de Cristiano Ronaldo.A namorada do craque da Juventus continua a mostrar que a quarentena em família tem sido passada com muito amor.Desta vez, Gio partilhou um vídeo onde surge a receber um 'ataque' de mimos dos gémeos Mateo e Eva, de apenas dois anos., começa por dizer Mateo. De seguida, Eva junta-se às carícias e enche a companheira de Ronaldo de beijos, abraços, e ainda festas na barriga.Entre várias gargalhadas, Georgina mostra-se feliz na companhia das crianças, por quem a cumplicidade se revela cada vez mais forte., afirma a espanhola, encantada com a ternura.Além disso, Ronaldo também faz as delícias dos seguidores ao continuar a mostrar momentos a dois com Georgina. Recorde-se que Cristiano Ronaldo deixou recentemente o condomínio onde estava a cumprir a quarentena com o resto da família. O jogador decidiu mudar-se para uma vivenda de luxo que arrendou também no Funchal, para desfrutar apenas da companhia de Gorgina e os filhos : Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, e Alana Martina.