Georgina Rodríguez recebia mesada de dois mil euros do ex-namorado

Antes de conhecer Cristiano Ronaldo, em 2017, Georgina Rodríguez teve um passado amoroso com um misterioso empresário que vivia em Londres. Segundo o site espanhol Look, o homem, que optou por nunca revelar a sua identidade, ajudava financeiramente a modelo espanhola com um valor fixo mensal de dois mil euros.Leia no Correio da Manhã.