Georgina Rodríguez recorda noite de glória: "Se é um sonho não quero acordar"

Georgina Rodríguez mostra ensaios a dançar Tango

Georgina Rodríguez continua a mostrar-se radiante pela participação que teve como apresentadora no festival de música em Sanremo, em Itália, no passado dia 6 de fevereiro, onde deslumbrou com vários vestidos reveladores. Mas, mais do que pela ousadia e elegância que exibiu nos looks escolhidos, a modelo de 26 anos captou todas as atenções ao dançar tango em palco e não deixou ninguém indiferente. A namorada de Cristiano Ronaldo não hesita em partilhar o quão está orgulhosa e agradecida pela prestação., começou por escrever Gio nas redes sociais, ao partilhar um vídeo da atuação, que revelou ser a primeira vez que dançou este tipo de dança., disse ainda a companheira do craque da Juventus, que também assistou ao espetáculo e mostrou-se 'babado' na plateia.Além do desabafo emotivo, Georgina Rodríguez partilhou ainda um momento durante os ensaios para a gala, no estúdio de dança., escreveu a jovem, que se mostrou com um conjunto desportivo que lhe voltou a relaçar a excelente forma física.