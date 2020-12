Georgina Rodríguez renova casa de Turim

20 dez 2020 • 19:40

quis preparar a casa ao pormenor para a quadra natalícia. Nas redes sociais, a namorada demostrou o resultado final da transformação que fez na sala de estar, ao mesmo tempo que divulgou pormenores da decoração de Natal escolhida para este ano.Na casa onde a família vive em Turim, Itália, a modelo espanhola trocou os sofás verdes por brancos e as almofadas com padrão animal por outras também brancas, sendo que algumas foram personalizadas com a inicial do seu nome e do de Cristiano Ronaldo.A restante decoração do espaço também fica agora marcada pelos tons neutros e por um estilo moderno. Gio não revelou pormenores sobre os responsáveis pelo trabalho, no entanto, poderá ter tido a ajuda de Paula Brito, decoradora amiga da família e com quem se encontrou recentemente.Numa das fotografias que partilhou no Instagram, a espanhola de 26 anos surge sensual, com lingerie vermelha, junto à árvore de Natal. CR7 não resistiu e comentou: "Mamamia".