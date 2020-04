Georgina Rodríguez revela como mantém corpo tonificado

Georgina Rodríguez

23 abr 2020 • 15:22

Adepta de exercício físico, Georgina Rodríguez não abdica das rotinas de treino durante os dias de isolamento na Madeira. A modelo espanhola mostra que não se deixa afetar pela inércia e preguiça e revelou parte de um dos seus treinos para tonificar os glúteos e as pernas.Com leggins justas, as curvas da namorada de CR7 estão em grande evidência e são alvo de centenas de comentários dos fãs que não poupam os elogios. "A beleza é o acordo entre o conteúdo e a forma", pode ler-se na legenda do vídeo publicado.Recorde-se que ao longo do período de quarentena