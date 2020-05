Georgina Rodríguez revela interior do closet de luxo na mansão em Itália

12:45

Na mansão de La Finca, em Itália, Georgina Rodríguez conta um espaço destinado apenas à arrumação da sua roupa. Um closet de luxo, onde guarda todo o seu guarda-roupa composto por peças milionárias. Além de peças de alta costura, Gio conta com dezenas de malas e carteiras, jóias e calçado de luxo.



Nas redes sociais, a namorada de Cristinao Ronaldo partilhou uma fotografia em que é visível o interior do closet onde brincam os filhos mais novos Mateo, Eva e Alana Martina. Segundo a modelo, as crianças adoram brincar no closet e desarrumar as suas roupas da "mamã". "Prontos para começar", pode ler-se na publicação.



Recorde-se que ao longo dos últimos meses Georgina ganhou cada vez mais destaque na indústria da moda e é requisitada por várias marcas de luxo para parcerias e produções fotográficas.