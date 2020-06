Georgina Rodríguez revela que vive para os filhos de Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez mostra Alana a falar

Georgina Rodríguez continua a demonstrar o quanto é uma mãe dedicada aos filhos de Cristiano Ronaldo.A namorada do craque da Juventus, com quem tem apenas uma filha biológica, Alana Martina, de dois anos, voltou a partilhar uma mensagem ternurenta que revela o amor que sente pelas crianças., escreveu, referindo-se às horas do dia e aos dias que tem um ano, de forma a afirmar que vive a cem por cento dedicada ao amor que nutre por Cristianinho,, os gémeos Mateo e Eva e Alana Martina, de dois anos.Na imagem, Gio surge junto das crianças, na casa de Ronaldo em La Finca, em Madrid, com um cenário de um verdadeiro parque de diversões infantil atrás.Os milhões de fãs da família do internacional português deixaram centenas de mensagens 'derretidos' com a nova imagem.Katia Aveiro também não resistiu aos encantos da cunhada e dos sobrinhos. "Meus amores da vida", escreveu a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo ao reagir à declaração de amor.