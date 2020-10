Georgina Rodríguez revela segredos das curvas escaldantes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 11 de Jul, 2020 às 7:47 PDT

Fã do estilo das Kardashians, Gio não hesitou em se juntar à moda e, na sua conta de Instagram, tem publicado fotografias e vídeo a treinar com a cinta.A namorada de Cristiano Ronaldo não esconde que o seu treino favorito recai sobre pernas e glúteos, que trabalha com frequência, partilhando vídeos a ensinar aos fãs como ter as curvas perfeitas.Depois de ter sido mãe de Alana Martina, a namorada de Cristiano Ronaldo recorreu à cirurgia para retocar e aumentar o peito. E correm rumores de que também terá feito alterações ao rosto, nomeadamente aos lábios.Indiferente às críticas, a espanhola mostra-se cada vez mais ativa nas redes sociais e dedicada aos quatro filhos de Cristiano Ronaldo, com quem vive em Turim. Em Itália, Gio é um autêntico fenómeno de popularidade sendo já a mulher de futebolista mais requisitada para campanhas publicitárias.