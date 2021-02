Georgina Rodriguez: “Sei o que é chegar à justa ao final do mês”

01:30

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez soma e segue no mundo da moda. Agora, a namorada de Cristiano Ronaldo foi convidada para ser a capa da revista espanhola ‘In Style’ e o resultado é uma produção sedutora e ousada. Na entrevista, falou das dificuldades financeiras que enfrentou no passado. “Agora que posso, permitir-me ajudar os outros é o que mais me satisfaz. Eu também sei o que é começar de baixo e chegar à justa ao final do mês. Empatizo muito com as pessoas devido às minhas origens humildes.”









Mãe de Alana Martina, de três anos, a modelo sente-se “abençoada” pela família que criou ao lado de CR7, que tem mais três filhos, Cristianinho, de 10 anos, e os gémeos Eva e Mateo, de três. “Trabalhei muito e tive uma vida sacrificada e o universo compensou-me com o melhor: uma família linda.”

Gio, de 26 anos, conta que a sua autoestima foi melhorando com os anos. “É certo que nem sempre brilhei pela minha beleza, mas sempre fui feliz”, garantiu. Nas redes sociais partilhou imagens da sessão.