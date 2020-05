Georgina Rodríguez sofre com a distância da irmã

16 mai 2020 • 20:47

O surto de coronavírus provocou um afastamento físico entre as duas irmãs e, ao longo dos últimos meses, Gio não escondeu a preocupação pelo facto de Ivana, assim como a mãe, estar num dos países mais afetados pela Covid-19: Espanha."A irmã é a melhor amiga da Gio e custa-lhe muito estar afastada. Ainda mais, estes meses foram duros. Enquanto ela estava na Madeira, estava preocupada com a mãe a irmã, no ‘centro do furacão’, em Espanha", diz uma fonte.Enquanto esteve na Madeira com Cristiano Ronaldo e os filhos do jogador, Georgina levou uma vida relativamente tranquila, praticando desporto ao ar livre e fazendo passeios pelo Funchal com as crianças, sempre em segurança. Agora, a família não esconde os receios com o regresso a Turim e aumentou as medidas de segurança. A espanhola mantém-se recatada em casa de forma a preservar a segurança de todos.