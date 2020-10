Georgina Rodríguez: "Sou abordada por muitas pessoas interesseiras" Companheira de Cristiano Ronaldo assume que tem poucos amigos e que há “muita inveja” à volta da sua relação.

Georgina Rodríguez: "Sou abordada por muitas pessoas interesseiras"

01:30

Vânia Nunes

A viver um conto de fadas ao lado de CR7 desde 2016, Georgina Rodríguez afirma que é difícil lidar com pessoas negativas à sua volta. "Há muita inveja em torno da minha vida e da do Cristiano", revelou à revista ‘Mujerhoy’. Por isso, considera-se uma mulher de "poucos amigos". "Para ser honesta, sou abordada por muitas pessoas interesseiras."



"A minha vida mudou muito, mas a minha essência não", disse, explicando: "O dinheiro compra coisas materiais, mas ninguém vai levar essas coisas para o túmulo. É preciso ser feliz com o básico: gratidão pela saúde e amor dos nossos." Gio tem "uma situação económica boa", mas não esquece o passado. "Valorizo o que tenho mais do que qualquer outra pessoa. Tal como o Cristiano, que também viveu uma infância muito humilde, sem luxos."

Mais sobre