Georgina Rodriguez: "Sou mulher, mãe de família e trabalho"

"Não é difícil para mim conciliar o meu trabalho com a minha família. Estou certa que em primeiro vem a minha família e adapto o meu trabalho a momentos em que sei que pode ser melhor para todos. Se alguém acha difícil conciliar, eu digo que não", disse, ao mesmo tempo que garantiu que o jogador é o seu maior apoio em todos os projetos que tem abraçado.



Gio não deixou ainda de partilhar alguns cuidados que mantém em relação à imagem, a propósito da parceria com uma marca de beleza, que a levou recentemente até ao Shangai, na China, para conhecer novos produtos. "Eu sou uma amante da moda e cosméticos. Adoro cuidar de mim desde pequena. Sempre tive um lema: 'mente sã, corpo são'", contou. "Talvez a minha rotina diária de dança clássica me tenha ajudado a levar um estilo de vida focado em saúde, desporto e alimentação saudável, além de muitos outros valores que nós desenvolvemos, como responsabilidade e perseverança".



Certo é que o sucesso de Georgina Rodriguez não pára de aumentar, e, aos 25 anos, soma projetos milionários no mundo da moda e já é uma influência no mundo digital.











A popularidade de Georgina Rodriguez nas redes sociais também cresce a olhos vistos. No Instagram, já conta come partilha várias publicações ousadas que lhe valem rasgados elogios. Além disso, derrete os fãs ao mostrar vários momentos ternurentos em família.