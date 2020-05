Georgina Rodríguez surpreende a estender roupa em cuecas

A carregar o vídeo ...

Modelo pratica exercício físico diariamente.

Georgina Rodríguez está na sua melhor forma física e não se coíbe de mostrar o corpo tonificado nas redes sociais. Nem mesmo enquanto está tratar das lides domésticas.Esta manhã, a namorada de Cristiano Ronaldo deixou-se fotografar a estender roupa na parte exterior da casa onde está a passar a quarentena com o craque e os quatro filhos, no Funchal, mas o curioso é que está com uma camisola com mangas compridas e sem calças.A modelo espanhola surge de costas, com umas cuecas reduzidas, exibindo um bumbum tonificado, fruto dos treinos que tem feito diariamente, como mostra nas redes sociais.Os elogios não tardaram e, em muitos minutos, a imagem recebeu milhares de 'gostos'.