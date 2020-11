Georgina Rodríguez surpreende ao participar no programa 'A Máscara'

A carregar o vídeo ...

Investigadores de 'A Máscara' surpreendidos com Georgina Rodríguez

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez surpreende no programa 'A Máscara'

Georgina Rodríguez surpreendeu tudo e todos ao participar na edição espanhola do programa 'A Máscara'.A estreia do formato, que coloca figuras públicas a cantar, disfarçadas, decorreu esta quarta-feira e a namorada de Cristiano Ronaldo mostrou os seus dotes vocais mascarada de leão.Georgina Rodríguez perdeu na batalha final e deixou os investigadoresJavier Ambrossi, Javier Calvo, Malú e José Mota completamente surpreendidos quando tirou a máscara.Gio mostrou-se "honrada" com o convite para participar no programa. Afirmou que o mais divertido foi ter ocultado a sua identidade e garantiu que muito poucas pessoas souberam deste desafio. O mais difícil foi suportar "o calor debaixo do disfarce".