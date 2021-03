Georgina Rodríguez torna-se senhora e dona dos negócios de CR7

Georgina Rodríguez é não só a parceira de vida de Cristiano Ronaldo, mas também uma das pessoas em quem o craque mais confia.Com uma história de amor sólida, com mais de cinco anos, o craque começou a delegar na companheira vários negócios, entre os quais a clínica de implantes capilares que decidiu abrir em Madrid.Além disso, Gio, como é tratada,cujo primeiro lançamento, um fato de treino vermelho, esgotou em poucas horas.Este é apenas um dos projetos idealizados por Georgina que, com mais de 23 milhões de seguidores só na rede social Instagram, quer começar a comercializar este sucesso. Além do que lucra a promover outras marcas através da sua imagem, a manequim quer criar produtos com a sua assinatura, que alavanquem outros negócios do casal.O jogador da Juventus, recorde-se, tem já vários negócios em nome próprio, como uma cadeia de hotéis, de ginásios, uma linha de sapatos, óculos de sol e também a clínica de implantes capilares, gerida por Georgina.Paralelamente, o craque ajuda também a família a conseguir os seus próprios rendimentos através de negócios próprios. A irmã mais velha, Elma, tem uma loja de roupa, enquanto o irmão Hugo é o responsável pelo Museu CR7, no Funchal.