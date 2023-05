Georgina Rodríguez: Uma ‘bomba’ sobre rodas

01:30

Georgina Rodríguez, de 29 anos, tem aproveitado o calor da Arábia Saudita para relaxar na piscina da casa onde vive com a família, em Riade.A companheira de Cristiano Ronaldo partilhou no Instagram algumas fotografias em biquíni. "Todo o céu tem a sua nuance", escreveu a modelo espanhola.Para além de ser dona de uma beleza ímpar, Georgina Rodríguez é, em algumas ocasiões, a única no Mundo a ter acesso a algumas experiências. Tal como CR7, Gio é apaixonada por carros e, por isso, foi a primeira pessoa a receber o novo modelo elétrico da marca Smart, que terá edição limitada - serão fabricados apenas 1000 exemplares.Trata-se do novo SUV Smart #1, disponível a partir de 45 mil euros. Esta máquina tem 272 cavalos de potência e vai dos 0 aos 100 quilómetros/hora em apenas 6,7 segundos.