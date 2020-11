Georgina Rodríguez une-se a causa solidária de apoio a crianças carenciadas

Georgina Rodríguez junta-se a uma nova causa solidária. A namorada de Cristiano Ronaldo apoia a associação espanhola 'Novo Futuro', um projeto que pretende apoiar crianças e jovens carenciados , ajudando-os a encontrar um futuro. Esta associação solidária procura garantir que todos tenham acesso a um meio familiar estável.





A espanhola deu a novidade através da rede social Instagram, esta sexta-feira, dia 20, e apelou os seguidores a dar o seu co ntributo.







"Feliz dia da criança a todas as crianças do mundo, em especial aqueles que se encontram numa situação difícil. Vamos colaborar para que todas as crianças possam ter uma infância, ser crianças, sem estar preocupadas com problemas de adultos, nem tristes por questões da vida que não escolheram. Vamos ajudar a que tenham um Novo Futuro. Elas merecem, são anjos. Obrigada", pode ler-se na sua página oficial.