Georgina Rodríguez usa camisa estilo pijama de 1300 euros

Georgina Rodríguez é fã de marcas de luxo e, esta sexta-feira, para mais um dia de gravações do documentário sobre a sua vida, elegeu uma camisa, estilo pijama, da marca Louis Vuitton.A peça, uma das tendências da estação, está à venda no site oficial da marca por 1300 euros. No entanto, encontra-se esgotada. A modelo de 27 anos combinou-a com umas calças de ganga básicas e com sapatos de salto alto nude.Gio tem mostrado algumas imagens dos bastidores do reality show que está a gravar para a Netflix.Devido a este projeto, tem viajado por várias cidades e só fez companhia a CR7 em Lisboa no início da semana passada.