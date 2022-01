Georgina Rodríguez usa look de 65 mil euros na Suíça Modelo espanhola escolheu um guarda-roupa discreto, mas luxuoso, para acompanhar CR7.

Ao contrário das galas onde marcou presença anteriormente, desta vez Georgina Rodríguez optou por um look discreto, em preto integral, para marcar presença nos prémios The Best, da FIFA, em Zurique, Suíça, na passada segunda-feira. Ainda assim, luxo não faltou e a conjugação das peças escolhidas pela modelo espanhola, grávida de gémeos, ascende aos 65 mil euros. Gio usou um relógio da Cartier de 19,4 mil euros, mas a peça mais cara acabou mesmo por ser a mala, da marca Hermés, à venda por 45 mil euros. Os sapatos também não foram deixados ao acaso: são uns Christian Louboutin, no valor de 600 euros. O vestido também é de alta costura.



CR7 recebeu um prémio especial por ser o melhor marcador de sempre por seleções e agradeceu à companheira. Gio, por seu lado, não escondeu o orgulho e, além de ter partilhado online alguns momentos da gala, também lhe deixou uma mensagem apaixonada. "Máximo goleador da história. Que Deus continue a abençoar-te, a segurar-te pela mão. És único, obrigada por nos dares tantas alegrias e nos ensinares o que é persistência e dedicação. Amamos-te papá", escreveu.

