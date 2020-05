Georgina Rodríguez usa máscara e deixa mensagem: "É um ato fundamental para nos protegermos"

Georgina Rodríguez usou as redes sociais para anunciar que vai doar 20 mil máscaras de proteção no combate à propagação do coronavírus a duas instuições espanholas, a Nuevo Futuro e a Fundación Esfera.Além disso, a namorada de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem sobre a importância do uso das máscaras, na legenda da imagem onde surge com uma colocada.", escreveu.