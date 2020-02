Georgina Rodriguez viaja mas protege filhos de Cristiano Ronaldo do coronavírus

A agenda profissional de Georgina Rodríguez mantém-se intacta, mesmo com o número de infetados com coronavírus a disparar em Itália.A espanhola ignorou os pedidos das autoridades italianas que aconselharam a população a permanecer em casa, e embarcou, esta quarta-feira, numa viagem de trabalho para promover uma conhecida marca de roupa desportiva, da qual é embaixadora.No entanto, os filhos de Ronaldo: Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina permaneceram em Turim aos cuidados das amas para evitar riscos desnecessários.A postura da namorada de Cristiano Ronaldo está a gerar forte polémica entre os seus milhões de admiradores nas redes sociais, que estão a acusá-la de ter um "comportamento irresponsável".Os comentários negativos dispararam com a presença da espanhola e Cristianinho na Semana da Moda de Milão, na última semana, uma das zonas com mais doentes registados.Após a polémica, Gio viajou agora sozinha.