Georgina Rodríguez vigiada a tempo inteiro

17 nov 2019 • 20:45

Rute Lourenço

As recentes ameaças de morte que Georgina Rodríguez tem recebido e que foram denunciadas pela sua irmã, Ivana, estão a merecer preocupação por parte de Cristiano Ronaldo, que já terá pedido uma atenção redobrada aos guarda-costas que a acompanham 24 horas por dia.A ‘Vidas’ sabe que até quando vai passear ao jardim contíguo à sua casa com os filhos a espanhola é vigiada por pelo menos dois seguranças, que garantem que ninguém se aproxima da modelo., diz uma fonte, acrescentando que quando está com todos os filhos de Ronaldo essa vigilância ainda é mais apertada."São quatro crianças e todos os cuidados são poucos. Esse é um aspeto muito importante, que o Cristiano não descura. Todo o dinheiro investido na segurança é pouco".Além dos vários seguranças que acompanham Ronaldo, o jogador tem o seu particular, Gonçalo Salgado, que tem como única função vigiar o craque 24 horas por dia. A sua segurança e da família são a grande preocupação.