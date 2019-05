Georgina deslumbra em Cannes sem Ronaldo

Ver esta publicação no Instagram Bonjour Cannes ?? Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 21 de Mai, 2019 às 7:31 PDT

Georgina Rodriguez, de 25 anos, já chegou a Cannes para a 72.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes, onde já é uma presença assídua.Foi na varanda do hotel onde está hospedada, com um roupão branco, que a espanhola, fotografada por Nicolas Gerardin, deu as boas vindas à cidade francesa e mostra que se prepara para mais uma edição do grande evento.Cristiano Ronaldo não acompanhou a namorada nesta viagem, pelo que a espanhola voltará a desfilar sozinha na passadeira vermelha ao lado de várias estrelas internacionais.Numa fotografia partilhada nas redes sociais por Katia Aveiro, Gio aparece ao lado da amiga Lena Kelly e mostra-se preparada para a festa, com um magnífico colar de brilhantes com uma pedra azul em forma de coração.